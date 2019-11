Karlsruhe – Fahrradfahrer angefahren und schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Montagabend kam es in Karlsruhe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW- und einem Fahrradfahrer, in dessen Folge der Radfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 19:30 Uhr befuhren die zwei Verkehrsteilnehmer die Kreuzung Ritterstraße/Beiertheimer Allee, als die PKW-Fahrerin die Vorfahrt des Radfahrers missachtete. Der PKW stieß mit dem Rad zusammen und dessen Fahrer kam zu Sturz. Der 62-jährige Radfahrer verletzte sich schwer, musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die 42-jährige PKW-Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro.

