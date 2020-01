Karlsruhe – Fahrradfahrer bei Unfall mit Pkw verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Montag hat sich in Höhe des Weinweges in Karlsruhe ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 19-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 16:40 Uhr wollte ein 66-jähriger Autofahrer vom Parkplatz eines Möbelhauses auf den Weinweg auffahren. Hierbei übersah er offensichtlich den auf dem Fahrradweg von rechts kommenden Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem.

Durch den Zusammenstoß erlitt der Radler Schürfwunden und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

