Karlsruhe – Fahrradfahrer fährt Pkw auf – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 47-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Berghausen. Nach den bisherigen Feststellungen fuhr ein 65-Jähriger mit seinem Wohnmobil von der Tankstelle nach links an der Bundestraße 10 in Richtung Grötzingen ein. Ein Motorradfahrer, der ebenfalls in Richtung Grötzingen unterwegs war, musste sein Zweirad stark abbremsen. Ein dahinterfahrender Pkw-Fahrer musste ebenfalls stark abbremsen, kam aber hinter dem Motorrad zum Stehen. Der 47-Jährige konnte nicht rechtzeitig anhalten fuhr dem Pkw auf. Zeugen des Verkehrsunfalls, insbesondere der Motorradfahrer der sein Zweirad noch abbremsen konnte, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721/49070 in Verbindung zu setzen.

