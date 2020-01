Karlsruhe – Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Schwere Verletzungen zog sich eine 31-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Karlsruhe zu. Ein 70-Jähriger war kurz vor 18.00 Uhr mit seinem Pkw auf der Herderstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Kaiserallee bog er nach rechts ab. Hierbei übersah er die Radfahrerin die auf der Fußgängerfurt die Kaiserallee überqueren wollte. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde die 31-Jährige mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

