Karlsruhe – Fahrradfahrerin nach Kollision leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Zwei Fahrradfahrer sind am Mittwochabend in Karlsruhe zusammengestoßen und dabei zu Boden gestürzt. Eine Radfahrerin wurde hierdurch leicht verletzt.

Eine 23-jährige Radlerin befuhr gegen 20:30 Uhr die Hermann-Billing-Straße in Richtung Ritterstraße als ein 62-Jähriger auf seinem Fahrrad unmittelbar vor ihr über einen abgesenkten Bordstein auf die Straße fuhr. In der Folge kollidierten die Beiden und stürzten zu Boden. Die 23-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

