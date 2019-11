Karlsruhe- Fahrzeug auf Firmenparkplatz beschädigt- Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag zwischen 10.30 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Gelände einer Glasreparaturfirma in der Wattstraße angerichtet und ist davon gefahren. Der unbekannte Fahrer eines weißen oder grauen Autos, prallte gegen die Stoßstange eines Kundenfahrzeugs und flüchtete. Der Firmenparkplatz wird auch von Personen genutzt, die keine Kunden sind. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe West, Telefon 0721 666-3611, erbeten.

