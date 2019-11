Karlsruhe – Farbschmierereien am Finanzamt Karlsruhe

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende kam es zu Farbschmierereien am Gebäude des Finanzamts Karlsruhe. Unbekannte Täter sprühten in einem nicht näher nennbaren Zeitraum mit roter Farbe die Aufschrift: „Weg mit dem Verbot der PKK!“ auf die Fassade. Es muss davon ausgegangen werden, dass diese aufwendig gereinigt werden muss.

