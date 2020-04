Karlsruhe – Fast 10.000 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zwei leicht verletzte sowie ein Sachschaden von fast 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag, kurz nach 15:00 Uhr, am Mühlburger Bahnhof in Karlsruhe ereignet hat.

Nach bisherigem Kenntnisstand bremste ein 20-jähriger VW-Fahrer an der Lichtzeichenanlage in der Starckstraße bei Gelb sein Fahrzeug ab und kam an der Haltelinie zum Stehen. Der nachfolgende 46 Jahre alte Sattelzugführer bremste ebenfalls, konnte jedoch, infolge eines ungenügenden Sicherheitsabstandes, ein Auffahren auf den Pkw nicht mehr verhindern. Der junge Mann sowie sein 24-jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

