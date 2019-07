Karlsruhe – Fluchtversuch wegen Haftbefehl endet mit Sturz vom Zaun

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Im Zuge einer polizeilichen Personenkontrolle am Freitagnachmittag versucht sich ein zur Haft ausgeschriebener Mann den Beamten durch Flucht zu entziehen. Ein Sturz von einem Zaun setzte dem Unterfangen ein Ende und der Mann wurde festgenommen.

Bei der gegen 15.00 Uhr stattgefundenen Kontrolle in der Beiertheimer Allee stieß der 21-jährige Algerier den Kontrollbeamten zur Seite und rannte davon. In der Folge stürzte der Mann beim Versuch einen Zaun zu überwinden zu Boden und verletzte sich leicht. Wenig später klickten die Handschellen und der Mann wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Daniel Hänsch, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4336489