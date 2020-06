Karlsruhe – Frau verletzt sich bei Gefahrenbremsung der Straßenbahn

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bei einer Gefahrenbremsung der Straßenbahn am Samstagabend verletzte sich eine 19-Jährige. Die junge Frau war als Fahrgast in der Straßenbahn der Linie S4. Gegen 20.25 Uhr fuhr die Bahn auf der Kaiserallee. Beim Abbiegen in die Fritz-Erler-Straße ging ein Fußgänger bei Rotlicht über die Gleise, sodass der Straßenbahnfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Hierbei wurde die 19-Jährige gegen eine Haltestange geschleudert und leicht verletzt. Obwohl der Straßenbahnfahrer den Fußgänger auf sein Fehlverhalten angesprochen hatte, ging dieser nach einer kurzen verbalen Reaktion weiter. Der Unbekannte war ca. 180 cm groß, hatte einen Vollbart und ein südländisches Aussehen. Bekleidet war er mit einem grauen Oberteil und kurzen Hosen. Wer Hinweise auf den Fußgänger geben kann wird gebeten sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4623973 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4623973