Karlsruhe- Frauen belästigt-Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein 57-jähriger Mann hat am Mittwochnachmittag im Einkaufszentrum Ettlinger Tor einen Teenager und eine Frau belästigt, indem er sie in unflätiger, sexistischer Weise ansprach und zum Teil auch betatschte. Er näherte sich zunächst, um nach Kleingeld zu fragen und kränkte dann sein Gegenüber mit anstößigen Beleidigungen. Vermutlich sind weitere Frauen von dem Mann in dieser Art und Weise belästigt worden. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz, Telefon 0721 666-3311, zu melden.

