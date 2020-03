19-Jähriger in Karlsruhe von Straßenbahn angefahren und schwer verletzt

Anzeige

Ein 19-jähriger Fußgänger ist am Freitagabend in Karlsruhe von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Der junge Mann übersah in der Durlacher Allee eine Straßenbahn, die aus Richtung Stadtmitte kam.

Laut Polizeiangaben geschah der Unfall kurz nach 20.30 Uhr. Der 19-jährige Mann überquerte die Durlacher Allee und übersah dabei die Straßenbahn. Durch den Zusammenprall wurde der Mann in den Grünstreifen geschleudert. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Den an der Straßenbahn entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro.

BNN/ots