Karlsruhe – Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin war am Mittwoch gegen 07.45 Uhr auf der Theodor-Heuss-Alle in Richtung Landesstraße 604 unterwegs. Am Fußgängerüberweg in Höhe der Haltestelle Insterburger Straße / Kolberger Straße überquerte eine 32-Jährige die Fahrbahn. Durch ihr Kleinkind im Fahrzeug abgelenkt, erkannte die Pkw-Fahrerin die Fußgängerin zu spät und erfasste sie frontal. Die 32-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4512032 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4512032