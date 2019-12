Karlsruhe – Gartenhauseinbrüche am Wochenende

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Mehrere Gartenhütten wurden am Wochenende in Karlsruhe aufgebrochen. Von Freitag auf Samstag suchten die Einbrecher die Kleingartenvereine „Oase Litzelau“ und „Hinter der Hansa“ im Kurzheckweg heim. Bislang sind der Polizei acht aufgebrochene Hütten bekannt. Gestohlen wurde Werkzeug und ein Radio. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte mindestens zwei Gartenhäuser beim Kleingartenverein „Oberer See“ in der Steubenstraße auf. Auch hier kann der Sachschaden noch nicht beziffert werden.

