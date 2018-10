Karlsruhe – Gartenhütte niedergebrannt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine Gartenhütte mit Holzschuppen ist in der Nacht zum Montag in einem Kleingartengelände am Dammweg in Daxlanden durch ein Feuer völlig zerstört worden. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe war vor Ort und löschte letzte Brandherde. Der Schaden liegt bei geschätzten 15.000 Euro. Eine genaue Brandursache war bisher nicht auszumachen. Hierzu führt die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

