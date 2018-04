Karlsruhe – Gartenhütten aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt in neun Gartenhütten in der Wasserwerkstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten sie durch Aufbrechen der Türen in die Gartenhütten und durchsuchten diese. Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/939-4411 in Verbindung zu setzen.

Tina Elsner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3923982