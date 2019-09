Karlsruhe – Gegen Auto getreten und bei Kontrolle Widerstand geleistet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Aufgrund eines vorausgegangenen Streitgesprächs mit seiner Freundin, war ein stark alkoholisierter 20-Jähriger am frühen Samstagmorgen, gegen 03.40 Uhr, so in Rage, dass er mit dem Fuß gegen ein Auto trat und in Richtung Tivoli flüchtete. Die beiden im Auto befindlichen Zeugen hatten den Streit bemerkt und im Bereich der Stuttgarter Straße / Zimmerstraße angehalten, um ihre Hilfe anzubieten. An dem Fahrzeug entstand durch den Tritt ein Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Als der junge Mann im Rahmen der Fahndung auf der Fahrbahn der Stuttgarter Straße angetroffen wurde und einer Personenkontrolle unterzogen werden sollte, leistete er Widerstand. Nur unter erheblichem Kraftaufwand war es den Beamten möglich, dem 20-jährigen die Handschließen anzulegen. In der Folge bespuckte und beleidigte der renitente Mann die eingesetzten Beamten, die bei dem Einsatz jedoch glücklicherweise nicht verletzt wurden. Der 20-jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,7 Promille. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nachdem er sich in der Zwischenzeit beruhigt hatte durfte der 20-Jährige wieder gehen.

