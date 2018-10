Karlsruhe- Gegen Autotür geprallt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein 73-jähriger Mann hat am Montagmorgen nicht aufgepasst, als er in der Karlstraße aus seinem Auto steigen wollte. Er öffnet die Fahrertür und übersah eine herannahende 23-jähriger Radfahrerin. Sie prallte gegen die Tür und stürzte. Die Frau wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4101992