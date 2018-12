Karlsruhe – „Geisterfahrer“ verursacht tödlichen Verkehrsunfall auf der BAB 5

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmorgen gegen 02.30 Uhr ereignete sich auf der BAB 5, Gemarkung Karlsruhe, zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Süd und Karlsruhe-Mitte, ein durch einen „Geisterfahrer“ verursachter tödlicher Verkehrsunfall. Ein aus dem Landkreis Rastatt stammender 31jähriger Führer eines Renault Clio fuhr nach den ersten Ermittlungen an der Anschlussstelle Karlsruhe-Süd auf die Südfahrbahn in Richtung Freiburg falsch ein und fuhr anschließend in Richtung Norden. Im Bereich der AS Karlsruhe-Mitte kam es dann auf dem mittleren der drei Fahrstreifen zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Pkw Audi einer 33jähigen Frau aus dem Kreis Groß-Gerau, die gerade im dortigen Kurvenbereich einen Lkw überholte und den „Geisterfahrer“ zuvor nicht bemerken konnte. Bei dem Unfall wurde der Unfallverursacher eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Frau wurde ebenfalls in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die BAB 5 war in Fahrtrichtung Süden bis gegen 05.30 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Die Streckenlänge zw. der AS KA-Süd und KA-Mitte beträgt ca. 6 Kilometer.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4137854