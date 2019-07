Karlsruhe – Geldbeutel geraubt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einem 28-Jährigen wurde am frühen Samstagmorgen auf der Waldstraße der Geldbeutel geraubt. Der alkoholisierte Geschädigte ging gegen 04.40 Uhr auf der Waldstaße in Richtung Kriegsstraße. Er bemerkte wie plötzlich ein Unbekannter versuchte seine Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen und konnte dies zunächst verhindern. Daraufhin entwickelte sich ein Handgemenge in deren Verlauf der 28-Jährige stürzte. Dem Unbekannten gelang es schließlich den Geldbeutel aus der Hosentasche zu ziehen und zu flüchten. Bei dem Sturz verletzte sich der Geschädigte leicht. Der Täter wird als ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß und sportlich beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und kurze dunkle Haare. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/6660.

