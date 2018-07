Karlsruhe – Geparkten Pkw beschädigt und davon gefahren

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter beschädigte am Dienstag einen in der Tiefgarage am Hauptbahnhof Karlsruhe geparkten Peugeot. Der Peugeot wurde in der Tiefgarage P2 gegen 08.30 Uhr abgestellt. Gegen 19.00 Uhr wurde der Schaden bemerkt. Nach den bisherigen Feststellungen wurde die linke Seite durch den Lenker eines blauen Fahrzeuges beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern fuhr er davon. Hinweise zum Verursacher bitte an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt, Telefon 0721/666-3411

