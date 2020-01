Karlsruhe – Geschätzte 7.500 Euro Sachschaden nach Auffahrunfall

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Zu einem Auffahrunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde sowie ein Sachschaden von geschätzten 7.500 Euro entstand, kam es am Samstag im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 10 / Bundesstraße 36, Höhe Entenfang.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 25-Jahre alte Unfallverursacher kurz vor 15.00 Uhr von der B10 kommend in Richtung Entenfang. An der Kreuzung B 10 / B36 übersah er den vor ihm bremsenden Opel zu spät und fuhr diesem nahezu ungebremst auf. Hierbei verletzte sich der Beifahrer des 25-Jährigen leicht und wurde zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

