Karlsruhe-Grünwettersbach – Maskierter Mann mit PKW in Grünwettersbach unterwegs – Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmittag konnte in Karlsruhe-Grünwettersbach ein maskierter Mann in einem PKW festgestellt werden. Durch Hinweise konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden. Straftaten sind bislang noch nicht bekannt.

Gegen 12:00 Uhr konnte der 21-jährige Mann in seinem geparkten PKW von Zeugen beobachtet werden, als er in diesem mit einer schwarzen Rollstrickmütze mit weinrotem Muster und ausgeschnittenen Sehschlitzen saß. Nach Kontaktaufnahme durch einen Passanten entfernte er sich in unbekannte Richtung. Durch Recherchen konnte die Identität des jungen Karlsruhers festgestellt werden. Bislang konnte dieser seine Motive noch nicht nachvollziehbar erklären. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Personen, die einen maskierten Mann in einem grauen VW Golf V festgestellt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721 4907-0 in Verbindung zu setzen.

Markus Beckert, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666 – 1111 E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4450055 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4450055