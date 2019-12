Dachstuhlbrand in Karlsruhe-Grünwettersbach wurde vom Todesopfer selbst gelegt

Anzeige

Der Brand eines Dachstuhls in Grünwettersbach, bei dem am 1. Dezember eine Person starb, ist von der verstorbenen Person selbst gelegt worden. Das gab die Polizei am Freitag bekannt.

Die Polizei geht nach aktuellem Erkenntnisstand von Brandstiftung mit Suizidabsicht aus. Hinweise auf eine Beteiligung Dritter gebe es nicht.

Leiche noch nicht identifiziert

Ob es sich bei dem Toten um den Bewohner der Dachwohnung handelt, steht nach Angaben des Polizeipräsidiums Karlsruhe noch immer nicht fest. Trotz Obduktion sei der Mann noch nicht zweifelsfrei identifiziert. Weitere Untersuchungen seien veranlasst.

Offen bleibt, ob es in der Dachwohnung über der Bäckereifiliale in der Straße Am Steinhäusle im alten Ortskern Rauchmelder gab. Die Flammen wüteten am ersten Adventssonntag so heftig, dass Ermittler dies laut Polizei nicht mehr überprüfen konnten.

Hinweis der Redaktion

Die Badischen Neuesten Nachrichten berichten nicht über Suizide. Grund dafür ist, dass die Berichterstattung über Selbsttötungen erwiesenermaßen zu vielen Nachahmern führen kann. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn ein Fall durch bestimmte Umstände besonders relevant ist. Sollten Sie selbst Probleme haben oder über Suizid nachdenken, gibt es in Deutschland 104 Seelsorgestellen, die jederzeit eine anonyme Beratung anbieten. Die kostenlosen Rufnummern lauten 0800 – 1110111 oder 0800 – 1110222. In Karlsruhe bieten zudem der Kriseninterventionsdienst K.i.D. (0721 – 830 36 47) und der Arbeitskreis Leben Karlsruhe (0721 – 811424) Hilfe und Beratung an.

ots/BNN