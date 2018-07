Karlsruhe / Grünwinkel – 62-Jährige bei Ladendiebstahl erwischt

Karlsruhe (ots) – Eine 62-jährige Frau wurde am Dienstagabend bei einem Ladendiebstahl in der Rudolf-Freytag-Straße erwischt. Die Frau betrat mehrfach den Laden und ließ sich zu Flexi-Leinen beraten. Gegen 18.30 Uhr konnte die 62-jährige dann dabei ertappt werden, wie sie zwei dieser Leinen in ihre Tasche steckte und an der Kasse nicht bezahlte. Außerdem wurden in ihrem Fahrzeug weitere Flexi-Leinen entdeckt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten Polizeibeamte fest, dass sich in der ganzen Wohnung vermeintliches Diebesgut befindet. Der Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen.

