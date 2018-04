Karlsruhe-Grünwinkel – Einbruch in Sportanlage

Karlsruhe (ots) – Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag über ein Fenster Zutritt in eine Sportanlage in der Bannwaldallee. In den Räumlichkeiten entwendeten die Einbrecher ein Fernsehgerät im Wert von etwa 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/939-4611 entgegen.

