Karlsruhe – Hagsfeld – Einbrüche in Firmen

Karlsruhe – Hagsfeld (ots) – In der Zeit zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Montag, 06:00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Firma in der Straße Am Storrenacker. Aus einer Lagerhalle entwendeten die Diebe mehrere Rollen Kupferkabel. Wie das Diebesgut abtransportiert wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit nicht gesagt werden. Bereits am Freitag ereignete sich in der Straße An der Tagweide ein Einbruch, bei dem mehrere Kompletträder von Lkws entwendet wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf etwa 7.200 Euro. Der Polizeiposten Hagsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldstadt unter der Telefonnummer 0721 967180 entgegen.

