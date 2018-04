Karlsruhe – Hagsfeld, Versuchter Einbruch in Gaststätte

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag konnte eine Radfahrerin beobachten, wie zwei dunkel gekleidete Personen versuchten, sich über ein Fenster Zutritt zu einer Gaststätte in der Karlsruhe Straße zu verschaffen. Beim Erkennen der vorbeifahrenden Frau flüchteten die Einbrecher über die Jägerhausstraße in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe Waldstadt unter 0721/967180 entgegen.

