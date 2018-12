Karlsruhe – Hochwertige Bekleidung gestohlen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Bekleidungsstücke im Wert von fast 900 Euro haben zwei 18-Jährige am Dienstagabend in einem Kaufhaus in der Kaiserstraße gestohlen. Die beiden verstauten die Kleidungsstücke in ihren Rucksäcken und wurden gegen 18.00 Uhr beim Verlassen des Kaufhauses durch einen Ladendetektiv angesprochen und festgehalten. Die hinzugerufene Streife fand in den Rucksäcken dann das Diebesgut aus dem Kaufhaus. Zur Identitätsfeststellung wurden die beiden auf die Wache gebracht. Dort wurde festgestellt, dass beide jeweils ein gestohlenes T-Shirt unter der Oberbekleidung trugen. Nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden die Wache verlassen.

