Karlsruhe – Hochwertiger Schmuck in einem Juweliergeschäft gestohlen

Karlsruhe (ots) – Schmuck im Wert von über 4000 Euro wurde am Mittwoch, gegen 13:15 Uhr, aus einem Juweliergeschäft in der Karlsruher Rheinstraße entwendet. Nach aktuellem Stand suchte der bislang unbekannte Dieb das betroffene Geschäft auf und gab an, besonders hochwertigen Schmuck für seine Verlobte kaufen zu wollen. Schließlich wurden ihm mehrere Colliers und Armbänder präsentiert. Als sich der Verkäufer kurzzeitig abwandte, um nach weiteren Schmuckstücken Ausschau zu halten, griff der Dieb zu und rannte mit mehreren Colliers und Armbändern aus dem Laden. Der Verkäufer nahm kurzzeitig die Verfolgung des Unbekannten auf, brach diese jedoch auf Höhe des Fliederplatzes ab.

Die Ermittlungen nach dem Dieb sind aktuell am Laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4344424