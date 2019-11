Karlsruhe – Hochwertiges Mountainbike entwendet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Aus einer Gartenscheune in der Straße Hinterm Dorf in Rüppurr entwendeten unbekannte Täter ein darin abgeschlossenes, hochwertiges Mountainbike. Der Diebstahl wurde am Samstagmittag entdeckt, könnte sich aber schon Tage zuvor zugetragen haben. Das Rad der Marke Cannondale in den Farben grün-schwarz hat laut Geschädigtem einen Wert von über 6.000 Euro. Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt ermittelt nun wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

