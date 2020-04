Karlsruhe – Hoher Sachschaden durch Graffiti-Sprayer

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden von geschätzten 10.000 Euro verursachten zwei bislang unbekannte Täter am späten Montagabend in der Karlsruher Kaiserallee. Sie besprühten um 23.45 Uhr mit schwarz-silberner Farbe die vordere sowie seitliche Fassade der Kapelle der Psychiatrie des Städtischen Klinikums Karlsruhe mit einem nicht näher definierbaren Schriftzug (TAG). Die beiden Farbschmierer wurden von einem Sicherheitsmitarbeiter bemerkt, worauf diese sofort flüchteten. Ein Täter wird als auffallend groß mit blondem Haar beschrieben. Er trug eine weiße Jacke. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter Telefon 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

