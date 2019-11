Karlsruhe – Im Streit mit Blumentopf beworfen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In der Kaiserpassage kam es am Samstagmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Dabei kam auch ein Blumentopf zum Einsatz. Zwischen einem 36-jährigen Mann und einer 58-jährigen Frau kam es gegen 12:20 Uhr zu dem Streit, in dessen Verlauf die Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der herbeieilende Sohn wollte seiner Mutter helfen, wodurch es zu einem weiteren Gerangel kam. Hierbei wurde unter anderem ein Blumentopf auf einen der Beteiligten geworfen. Aufgrund unterschiedlicher Angaben ist der Hergang nicht gänzlich geklärt. Das Polizeirevier KA-Marktplatz bittet daher Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, dies unter der Nummer 0721 666-3311 mitzuteilen.

Markus Beckert, Pressestelle Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4428889