Karlsruhe – In Apotheke eingebrochen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen am frühen Mittwochmorgen in eine Apotheke in der Südendstraße ein. Kurz vor 03.00 Uhr wurde der Einbruchsalarm ausgelöst. Das Gebäude wurde daraufhin umstellt und die Apotheke mit einem Diensthund durchsucht. Der oder die Täter hatten bereits das Weite gesucht. Nach den Feststellungen wurde ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt. Die Büroräume wurden durchsucht und anschließend die Tür zur Apotheke aufgebrochen und versucht einen Tresor zu öffnen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4289433