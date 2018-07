Karlsruhe- In Gartencenter eingebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben sich in der Nacht zum Dienstag gewaltsam Zugang zu einem Gartencenter in der Neureuter Straße verschafft. Vermutlich hatten es die Täter auf den Tresor abgesehen, denn sie setzten die Alarmanlage außer Kraft und drangen schließlich in den Tresorraum ein. Der Tresor blieb allerdings unberührt. Möglicherweise wurden die Eindringlinge gestört, denn sie entkamen ohne Beute. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721 666-3311, erbeten.

