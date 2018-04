Karlsruhe- In Gaststätte eingebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte drangen am Sonntag gegen 3.15 Uhr gewaltsam in eine Gaststätte in der Sophienstraße ein. Aus mehreren Spinden entwendeten die Täter Bargeld. Ein Zeuge hörte Geräusche und konnte drei Männer beobachten, wie sie gerade dabei waren, die Spinde zu durchsuchen. Als die Täter ihn bemerkten suchten sie unerkannt das Weite. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Marktplatz, Telefon 0721 6663311, erbeten.

