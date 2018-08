Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag gewaltsam in eine Gaststätte Am Rüppurrer Schloss eingedrungen. Sie durchsuchten die Räume und entkamen mit Bargeld. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt, … Lesen Sie hier weiter…

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4038544