Karlsruhe – In Wohnung eingebrochen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag zwischen 07.00 Uhr und 16.45 Uhr in eine Wohnung in der Badener Straße ein. Sie drangen über das aufgehebelte Küchenfenster in die Wohnung im Erdgeschoß des Mehrfamilienhauses ein. Dort wurden mehrere Zimmer durchwühlt. Mit Bargeld als Beute konnten die Täter unerkannt flüchten.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

