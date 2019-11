Karlsruhe – Jugendliche Tretrollerfahrerin wird bei Unfall leicht verletzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Beim Abbiegen von der Fritz-Haber-Straße in die Zeppelinstraße übersah am Mittwoch gegen 19:00 Uhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer eine 14-jährige Tretrollerfahrerin. Die Jugendliche wollte an der grünen Fußgängerampel die Furt überqueren.

Durch den Zusammenstoß kam das Mädchen zu Fall, zog sich aber glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Zur ambulanten Behandlung der Verletzungen wurde sie ins Krankenhaus verbracht. Es entstand geringer Sachschaden an Roller und Pkw.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4433704