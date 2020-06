Karlsruhe – Jugendliche werfen Steine gegen Straßenbahn – Zeugen gesucht

Anzeige

Karlsruhe-Neureut (ots) – Eine Gruppe Jugendlicher hat am Dienstag um 06.12 Uhr im Bereich der Unterfeldstraße/Bärenweg in Karlsruhe-Neureut Steine gegen eine vorbeifahrende Straßenbahn geworfen. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die noch unbekannten Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter 0721/967180 zu melden.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4618039 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4618039