Karlsruhe – Jungen ärgern Nachbarn und werden mit Baseballschläger verjagt

Karlsruhe (ots) – Drei Jungen im Alter von 13, 14 und 15 Jahren haben am Dienstagabend auf einem Spielplatz in Oberreut die Anwohner derart provoziert, dass ein 38-Jähriger sie mit einem Baseballschläger in der Hand verjagte.

Nach derzeitigem Kenntnisstand unterhielten sich die Jungen gegen 21.30 Uhr auf einem Spielplatz an der Otto-Wels-Straße absichtlich lautstark und hantierten geräuschvoll mit der Schaukel, dass sich die Nachbarn gestört fühlten. Ein 38-jähriger Anwohner sprach sie schließlich darauf an und bat um Ruhe. Daraufhin klingelten die Minderjährigen zwei Mal bei dem Mann und rannten jeweils davon. Der 38-Jährige kam in der Folge mit einem Baseballschläger aus dem Haus und verjagte damit die Jungen. Widersprüchliche Aussagen gibt es bislang dazu, ob der Mann mit dem Schläger nach den Jungen geschlagen hat. Verletzungen wurden von den hinzugerufenen Polizeibeamten aber keine festgestellt.

