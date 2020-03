Karlsruhe – Kassenaufbruch gescheitert – Täter geflüchtet

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Mit einem ungewöhnlichen Werkezeug versuchte am Montagabend ein bislang Unbekannter den Geldeinsatz einer Kasse in einem Einkaufsmarkt zu stehlen. Der Mann kam kurz vor 21.00 Uhr mit einer Kettensäge den Einkaufsmarkt in der Bert-Brecht-Straße und ging zielstrebig auf den unbesetzten Kassenbereich zu. Bei dem Versuch die Kettensäge zu starten wurde eine Mitarbeiterin auf den Mann aufmerksam. Als sie die Situation erkannte brachte sie sich im Lagerraum in Sicherheit und verständigte die Polizei. Der Täter startete die Kettensäge und versuchte den Geldeinsatz aus der Kasse zu sägen, was allerdings nicht gelang. Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Unbekannte ohne Beute mit dem Fahrrad in Richtung Agathenstraße. Der Täter war ca. 170 cm groß, trug einen weißen Schutzanzug und Handschuhe. Er war mit einer Sturmhaube maskiert, trug eine Schutzbrille und hatte einen schwarzen Arbeitsschutzhelm auf. Die Kettensäge hatte die Farben weiß-orange. Wer den Täter auf seiner Flucht gesehen hat, oder Angaben zur Identität des Mannes geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden, Telefon 0721/576403 in Verbindung zu setzen.

