Karlsruhe – Kelleraufbrüche in der Oststadt

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen von Mittwoch bis Donnerstagabend mehrere Kellerräume in der Karlsruher Oststadt auf. In einem Mehrfamilienhaus in der Rudolfstraße wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen. Was genau entwendet wurde ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Karlsruhe-Oststadt. Der angerichtete Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier KA-Oststadt unter 0721/6663211 in Verbindung zu setzen.

