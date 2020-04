Karlsruhe – Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Sonntag zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr Zutritt in den Kellerraum eines Mehrparteienhauses in der Westmarkstraße in Karlsruhe-Durlach. Er hatte es auf die Münzautomaten der Waschmaschine sowie des Wäschetrockners abgesehen. Diese hebelte der Dieb mit unbekanntem Handwerkzeug auf und entwendete 1-Euro-Münzen im Wert von mehreren Hundert Euro.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter 0721/4907-0 in Verbindung zu setzen.

