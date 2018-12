Karlsruhe – Kellerräume aufgebrochen

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen am Wochenende vier Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Essenweinstraße auf. Zwischen Samstag, 08.00 Uhr und Montag, 15.00 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zum Haus und brachen vier Kellerabteile auf. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Der angerichtete Schaden beläuft sich mehrere hundert Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4133621