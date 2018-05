Karlsruhe- Kinder setzen Mülltonnen in Brand- Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Zwei bislang unbekannte Kinder sind am Freitag gegen 19 Uhr dabei beobachtet worden, wie sie in einem Hinterhof in der Scherrstraße zwei Mülltonnen in Brand setzten. Das Feuer griff auf die Holzfassade und das Dämmmaterial eines nahegelegenen Hauses über. Die Bekämpfung des Feuers von Hausbewohnern mittels eines Feuerlöschers schlug fehl, aber die Feuerwehr konnte den Brand glücklicherweise schnell löschen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 939-5555, erbeten.

