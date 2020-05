Karlsruhe – Kleinkraftrad in Brand gesetzt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag ein Kleinkraftrad in Karlsruhe-Daxlanden in Brand gesetzt und damit vollständig zerstört. Auch eine Parkbank wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen setzten die Täter das Kleinkraftrad im Grünstreifen unterhalb des Albrings kurz vor 01:00 Uhr auf bislang unbekannte Weise in Brand. Ein Passant wurde auf das Feuer aufmerksam und verständigte über Notruf Feuerwehr und Polizei. Dennoch wurde das Fahrzeug durch die Flammen vollständig zerstört und eine nahegelegene Parkbank beschädigt. Ein weiteres Ausbreiten des Feuers konnte jedoch verhindert werden.

Der Sachschaden beläuft sich damit auf mehrere hundert Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721/666-3611 in Verbindung zu setzen.

