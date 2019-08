Karlsruhe – Körperliche Auseinandersetzung hinter dem Hauptbahnhof

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger und ein 23-jähriger Mann mit armenischer Staatsangehörigkeit gerieten am Samstag, gegen 13:45 Uhr, in eine Streitsituation am Südwestausgang des Karlsruher Hauptbahnhofes, welche in eine körperliche Auseinandersetzung überging.

Im Laufe der gegenseitigen Körperverletzungen stieg der unbekannte Mann in einen grauen BMW, um die Örtlichkeit zu verlassen. Der 23-Jährige versuchte die Flucht des Unbekannten zu unterbinden und lehnte sich durch das geöffnete Beifahrerfenster in das Fahrzeuginnere. Der Unbekannte setzte dennoch seinen PKW in Bewegung und fuhr langsam in Richtung Ettlinger Straße davon. Der 23-Jährige hielt sich weiterhin am PKW fest, so dass er etwa 20 bis 30 Meter mitgezogen wurde. Durch eine Lenkbewegung wurde der junge Mann schließlich vom BMW abgeschüttelt und stürzte auf die Straße. Durch den Sturz zog sich der 23-Jährige Verletzungen zu und musste anschließend in ein Krankenhaus verbracht werden.

Zeugen beobachteten den Vorfall und verständigten die Polizei. Während der Durchführung polizeilicher Maßnahmen vor Ort, zeigte sich der 23-Jährige wenig kooperativ. Ob die beiden Männer sich gekannt haben, konnte bislang nicht geklärt werden.

