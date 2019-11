Karlsruhe – Körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in einer Shishabar

Anzeige

Karlsruhe (ots) – In einer Shishabar in Karlsruhe-Grünwinkel kam es am Freitagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei Personen verletzt. Zeugenangaben zufolge verlagerte sich eine zunächst verbale Streitigkeit an einer nahegelegenen Straßenbahnhaltestelle in den Eingangsbereich der Bar, an welcher es gegen 01:20 Uhr zu der Auseinandersetzung kam. Im Verlauf dieser wurden mehrere Personen beim Betreten der Bar mit Fäusten traktiert sowie mit einer Glasflasche beworfen. Sie erlitten hierdurch Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich und mussten in ein Karlsruher Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Fahndung konnte ein 21-jähriger Tatverdächtiger unter einem PKW liegend festgenommen werden. Die Hintergründe zu dem Streit sind derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Polizeiposten Grünwinkel-Daxlanden geführt.

