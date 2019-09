Karlsruhe – Korrekturmeldung: Pkw-Dieb auf frischer Tat ertappt

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine Korrektur zur Meldung vom 23.09.2019, veröffentlicht um 10:17 Uhr:

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Freitag gegen 22:00 Uhr einen Tatverdächten in der Esslinger Straße in Karlsruhe – Grünwettersbach, wie er an mehreren geparkten Fahrzeugen entlangging und an deren Türgriffe fasste. Als der Tatverdächtige die unverschlossene Beifahrertüre eines Fahrzeuges öffnen konnte und er sich an dem Auto zu schaffen machte, griff der 52-jährige Zeuge ein, stelle den Dieb zur Rede und hielt ihn kurzzeitig fest. Dem 31-jährigen Tatverdächtigen gelang zunächst die Flucht.

Neu: Der Zeuge nahm jedoch die Verfolgung auf und konnte den Dieb mehrere Häuser weiter erneut festhalten. Ein zu Hilfe eilender Autofahrer alarmierte die Polizei. Der Täter konnte schließlich den eintreffenden Beamten übergeben und festgenommen werden.

Christina Krenz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4384767